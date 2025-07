Recupero dell’edificio di via Verri il cantiere può partire

Il recupero dell’edificio di via Verri, un simbolo di storia e cultura, sta finalmente per prendere il via. Dopo anni di fermento e investimenti senza precedenti, legati in parte ai fondi del Pnrr, questo intervento rappresenta uno dei principali obiettivi ancora da realizzare. Nelle prossime settimane, l’atteso avvio dei lavori segnerà un passo importante nel rinnovamento urbano e culturale della zona, portando nuova vita a un patrimonio di valore inestimabile.

Tra tutte le opere che caratterizzano questi ultimi anni di “fermento”, determinato da una mole di finanziamenti mai vista e derivata non solo dal Pnrr, questo era uno degli interventi principali ancora da attivare. Nelle prossime settimane anche quest’opera troverà finalmente una soluzione con l’attesa apertura del cantiere. L’opera in questione è il recupero dell’edificio di via Verri che in passato ha ospitato anche il liceo classico cittadino e che da anni è ormai inutilizzato. Il recupero, inserito nel contesto del progetto “La scuola si fa città”, porterà alla realizzazione di un hub dedicato agli studenti delle scuole superiori che gravitano proprio nella zona intorno a via Verri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Recupero dell’edificio di via Verri, il cantiere può partire

