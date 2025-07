Non solo reality | Mediaset è informazione

Nel mondo dello spettacolo, le emozioni sono intense e le opinioni sincere. Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, non ha paura di esprimere il suo disappunto verso alcuni programmi come "La Talpa" e "The Couple", giudicandoli tra i più brutti mai visti. La sua franchezza rivela un’azienda pronta a cambiare rotta, puntando su contenuti di qualità che possano davvero coinvolgere il pubblico. La sfida per Mediaset è lanciata: cosa ci riserverà il futuro?

"La Talpa e The Couple, con Diletta Leotta e Ilary Blasi, sono i programmi televisivi più brutti che abbia mai visto". L’ipocrisia non è nelle corde di Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, che l’altra sera, incontrando i giornalisti per fare il punto sulle trasmissioni dell’autunno, non ha nascosto le proprie riflessioni. "Ero a casa e, quando ho visto la prima puntata, ho sentito la pelle bruciare, mi sono incavolato davvero". Archiviato l’amaro passato prossimo, si pensa al futuro. Come noto, la partenza di Striscia la notizia è stata spostata a novembre, si ricomincia lunedì con la riedizione di La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti (il lunedì seguente nel preserale riecco Sarabanda). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Non solo reality: Mediaset è informazione"

In questa notizia si parla di: mediaset - reality - informazione - sono

Isola dei Famosi 2025, Antonella Mosetti in crisi: la showgirl abbandona il reality? | Video Mediaset - Antonella Mosetti vive un momento di crisi a L'Isola dei Famosi 2025, minacciando di abbandonare il reality.

? Da Simona Ventura al GF e il debutto di Max Giusti e il RealPolitik di Tommaso Labate. Più spazio a informazione, storie vere e reality. Parola d’ordine: meno trash, più glamour e autenticità Leggi l'articolo #PalinsestiMediaset Vai su Facebook

Meno reality e più informazione, l’autunno Mediaset Vai su X

Non solo reality: Mediaset è informazione; Nuovi palinsesti Mediaset 2025: tutte le novità tra fiction, reality e intrattenimento; Mediaset: gli show, i programmi, i reality e l’informazione per la stagione 2025/2026.

"Non solo reality: Mediaset è informazione" - Su Canale 5 Rampini e Berlinguer, Nuzzi al posto di Merlino. Riporta quotidiano.net

Meno reality e più informazione, l'autunno Mediaset - Ma è certo che per la prima volta dopo 37 anni la stagione non si aprirà con Striscia la notizia. Lo riporta ansa.it