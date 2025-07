Montefalcone Appennino il cuore delle Marche batte al ritmo di mountain bike

Montefalcone Appennino, nel cuore delle Marche, si accende di energia con l'inaugurazione del nuovo 'Bike Park'. Un progetto innovativo e sostenibile, nato dalla passione degli abitanti e dalla collaborazione tra amministrazione e associazioni locali. Questo spazio promette di trasformare il territorio in un paradiso per gli amanti della mountain bike e del fuori strada. Un'idea che unisce natura, sport e comunità , pronta a rivoluzionare le prospettive turistiche e sportive del territorio.

E’ stato inaugurato domenica a Montefalcone Appennino il nuovissimo ‘ Bike Park ’, realizzato in prossimità della struttura ex Tiro a segno, un progetto che cambierà le prospettive per gli appassionati delle bike e del fuori strada. Si tratta di un piano più che sostenibile, realizzato con pochissime risorse grazie all’impegno e alla collaborazione dell’amministrazione di Montefalcone Appennino e dell’associazione ‘ I Rapaci ’, che si è costituita circa due mesi fa, richiamando gli appassionati delle bike del territorio. I volontari dell’associazione hanno lavorato nelle ultime settimane per ripulire, installare la segnaletica e tracciare con sistemi Gps tutti i sentieri che si snodano fra Montefalcone Appennino, Smerillo e Santa Vittoria in Matenano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montefalcone Appennino, il cuore delle Marche batte al ritmo di mountain bike

In questa notizia si parla di: bike - montefalcone - appennino - cuore

Montefalcone Appennino, il cuore delle Marche batte al ritmo di mountain bike.

Gran finale per Appennino Bike Tour in Sicilia - la Repubblica - Infine, il team di ciclisti di Appennino Bike Tour ha fatto tappa a Capizzi, Petralia Sottana e Alia. Si legge su repubblica.it

Appennino Bike Tour, al via inaugurazioni della segnaletica - Da Altare, in Liguria in provincia di Savona, prenderanno avvio le inaugurazioni della segnaletica di Appennino Bike Tour, la ciclovia dell'Appennino. Scrive ansa.it