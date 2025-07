Progetto ’Life Turbines’ La pressione dell’acqua per produrre energia elettrica

Nel pittoresco borgo di Scansano, famoso per il Morellino, nasce una delle sperimentazioni più innovative in Europa nel campo delle energie rinnovabili. Il progetto Life Turbines, sviluppato in collaborazione con Acquedotto del Fiora, punta a sfruttare la pressione dell’acqua per generare energia elettrica sostenibile. Un esempio di come tecnologia e comunità possano unirsi per un futuro più verde, recuperando...

Nel borgo collinare celebre per il Morellino nasce una delle sperimentazioni più avanzate in Europa sul fronte dell'energia rinnovabile. Il Comune di Scansano, in collaborazione con Acquedotto del Fiora, sarà infatti protagonista del progetto europeo Life Turbines, iniziativa che unisce innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale con un approccio partecipativo dal basso. Il cuore del progetto è semplice quanto rivoluzionario: recuperare l'energia nascosta nella pressione in eccesso delle condotte idriche. Una forza normalmente dissipata tramite valvole di sfogo, ma che grazie a microturbine potrà essere trasformata in energia elettrica pulita.

