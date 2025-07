Per lui ma anche per lei | 7 capi e accessori nati per gli uomini ma che oggi sono considerati femminili Lo sapevate?

Per lui, per lei: sette capi e accessori nati come maschili ma oggi considerati femminili. Lo sapevate? Sono più di quanti crediate, simboli di una moda che sfida stereotipi e confini di genere. La storia dimostra che stile e identità vanno oltre le etichette. Non sarebbe ora di abbatterli definitivamente? Scopriamo insieme come il fashion può essere libertà di espressione senza limiti.

Ce ne sono più di quanti possiate pensare: capi e accessori che oggi associamo all'abbigliamento femminile e che hanno avuto origine, invece, nel menswear. Questo perché la moda è sempre stata fluida e a dimostrazione che gli stereotipi di genere sono completamente inventati e inutili. Non sarebbe ora di abbatterli definitivamente?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Per lui, ma anche per lei: 7 capi e accessori nati per gli uomini, ma che oggi sono considerati femminili. Lo sapevate?

