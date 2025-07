Una giornata di pioggia riempie 1.930 stadi San Siro

Una giornata di pioggia riempie 1.930 stadi di San Siro: un’immagine chiara per comprendere i cambiamenti climatici nella provincia di Città Metropolitana. Cento anni fa, pioveva 95 giorni all’anno; oggi, soltanto 79. Un calo che evidenzia come il nostro territorio stia affrontando trasformazioni profonde, con rischi crescenti legati a fenomeni come l’effetto ruscellamento. È fondamentale agire ora per proteggere il nostro futuro.

Cambiamento climatico, la mappa del rischio in provincia di Città Metropolitana. "Una giornata di pioggia estiva sul territorio oggi riempie 1.930 stadi di San Siro", un esempio che rende l’idea. Cento anni fa pioveva 95 giorni l’anno, oggi 79. "Si è perso, in media, un giorno di pioggia ogni sei anni – fa sapere l’ex provincia – senza contare “l’effetto ruscellamento“ più forte nel Nord-Est Milano". Il cemento non permette l’assorbimento dell’acqua e la fa scorrere mandando in tilt le fognature. Questi i dati salienti elaborati dal Servizio Sviluppo sostenibile dell’Area Ambiente e Tutela del Territorio di Palazzo Isimbardi attraverso il portale Territori resilienti e le piattaforme sviluppate in collaborazione con Fondazione Osservatorio meteorologico Milano Duomo che ha fornito i dati chiave per le analisi climatologiche locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Una giornata di pioggia riempie 1.930 stadi San Siro"

