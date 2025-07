Rifiuti scatta la rivoluzione Stasera l’incontro pubblico

Rifiuti, una vera rivoluzione sta per cambiare le abitudini di Gaggio Montano. Stasera si terrà un importante incontro pubblico per presentare la nuova raccolta differenziata digitale, che renderà più semplice e sostenibile la gestione dei rifiuti. Con l’introduzione di sistemi informatizzati e l’uso della Carta Smeraldo, il futuro è più pulito e responsabile: c’è una novità anche per il...

A Gaggio Montano arriva la nuova raccolta differenziata. A partire dal mese di settembre verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti. I nuovi contenitori avranno un sistema informatizzato e dal primo novembre quelli per l’indifferenziato si apriranno solo con la Carta Smeraldo. Dal 21 luglio si può ritirare il kit gratuito ai Punti Smeraldo. Incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità. C’è una novità anche per il conferimento degli imballaggi di alluminio (lattine) che andranno insieme alla plastica e non più con il vetro. Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali, sia fisica che virtuale, per aprire dal 1° novembre i nuovi cassonetti dell’indifferenziato; pattumella sottolavello insieme ai sacchi per l’organico; guida alla raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, scatta la rivoluzione. Stasera l’incontro pubblico

In questa notizia si parla di: rifiuti - scatta - rivoluzione - stasera

Cerca-Binasca. Rifiuti in strada. Scatta la pulizia - A oltre un anno dal maxi intervento di pulizia che aveva riqualificato la strada, festeggiando il successo contro i rifiuti abbandonati, torna la pulizia straordinaria sulla Bretella Cerca-Binasca, nei pressi di San Giuliano.

Rifiuti, scatta la rivoluzione. Stasera l’incontro pubblico; Bidoncino: oggi parte il nuovo sistema, rifiuti abbandonati ovunque.

Rivoluzione sui rifiuti, l’incontro pubblico - Raccolta indifferenziata, in arrivo cassonetti smart al posto di quelli vecchi ... Si legge su msn.com

Rifiuti, scatta la rivoluzione in zona Castello - Rifiuti, scatta la rivoluzione in zona Castello Da lunedì al via la campagna di informazione per i cittadini e assemblee in streaming. Lo riporta lanazione.it