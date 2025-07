emilia romagna festival notte dei flauti al masini

Preparati a vivere un’emozione unica con “La notte dei flauti” al Masini, un evento imperdibile che celebra il novantesimo compleanno del leggendario maestro Maxence Larrieu. Questa sera alle 21, la sala Sangiorgi si trasformerà in un palcoscenico di pura magia musicale, dove maestri e allievi si uniranno in un tributo al flauto, simbolo di eleganza e virtuosismo. Non perdere questa straordinaria serata dedicata a uno degli artisti più influenti del panorama internazionale.

Un maestro, i suoi allievi, una sola passione: il flauto. Questa sera alle 21, la sala Sangiorgi dell’Istituto musicale Masini ospiterà un concerto speciale. L’ Emilia-Romagna Festival omaggia il novantesimo compleanno del grande maestro Maxence Larrieu, con ‘La notte dei flauti’, appuntamento interamente dedicato a questo affascinante strumento. Larrieu è considerato uno dei più grandi flautisti di tutti i tempi, non solo per il virtuosismo cristallino, ma per la capacità rara di lasciare un’impronta profonda in chi ha avuto il privilegio di studiare con lui. Stasera, infatti, sarà circondato da alcuni dei suoi studenti di ieri e di oggi: Fulvio Fiorio, maestro del Conservatorio Rossini di Pesaro; Francesco Loi, dal 2000 è primo flauto solista nell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova; Salvatore Lombardi, presidente dell’Associazione Flautisti Italiani; Massimo Mercelli, presidente e direttore artistico di Erf, noto artista da anni impegnato a promuovere la musica e l’arte in Regione; Fabio Pepe, primo flauto dell’Orchestra ‘Philharmonia Mediterranea’; Kazutaka Shimizu, maestro all’Università Tokyo Gakugei in Giappone e Giuseppe Nova, dalla carriera lunga, iniziata nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della Rai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it