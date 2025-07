Sapore di jazz. In scena anche. Sisterhood Trio.

Vivi l’emozione di un’estate all’insegna del jazz, tra note coinvolgenti e atmosfere uniche. Il 26esimo Sant’Elpidio Jazz Festival si prepara a incantare il pubblico con cinque concerti imperdibili e masterclass di grande livello, tra cui quelle curate dal rinomato pianista Ramberto Ciammarughi. Un'occasione speciale per appassionati e curiosi di immergersi nel mondo della musica jazz, tra tradizione e innovazione. Oltre che in...

Il 26esimo Sant’Elpidio Jazz Festival presenta per l’estate 2025 un programma fatto di cinque grandi concerti, con le immancabili masterclass curate dal pianista Ramberto Ciammarughi da sempre amico del festival, del direttore artistico Alessandro Andolfi e dell’associazione Syntonia Jazz, che ha dato i natali alla rassegna, oggi promosso dal Comune in collaborazione con l’ Amat e il sostegno di Fondazione Carifermo e sponsor. Oltre che in Piazza Matteotti, quest’anno un concerto (quello del 1° agosto) sarà ospitato al tramonto, nel parco dell’ Osservatorio astronomico di Castellano, "un luogo unico, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, affascinati dalla possibilità di ammirare il cielo e le stelle" commenta il sindaco Gionata Calcinari durante la presentazione del Festival, affiancato dagli assessori Giovanni Martinelli (Cultura), Maria Linda Rossi (Turismo) e dallo stesso Andolfi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it