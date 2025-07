Netanyahu e Trump uniti sulla linea anti-Hamas Capitolo dazi Trump rilancia | 50% sulle importazioni dal Brasile

Netanyahu e Trump alleati nella lotta contro Hamas, condividendo una strategia ferma e decisa. Mentre il primo ministro israeliano sottolinea l’impegno comune per la liberazione degli ostaggi e il contrasto a Hamas, Trump rilancia le tariffe doganali, annunciando un aumento del 50% sulle importazioni dal Brasile. Due leader, un obiettivo: rafforzare le proprie posizioni e definire nuove strategie geopolitiche, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri internazionali.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi che lui e Donald Trump condividono pienamente la strategia per giungere a un accordo sulla liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, ma ha chiarito che Israele non firmerà alcun patto «a ogni costo». "Il presidente Trump e io abbiamo un obiettivo comune: ottenere il rilascio dei nostri ostaggi, porre fine al governo di Hamas.

