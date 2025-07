Illuminazione pubblica Luci a basso consumo

Un passo decisivo verso un futuro più verde e sicuro: il Comune di Colle ha avviato la procedura per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, un impegno preso in campagna elettorale che oggi si trasforma in realtà concreta. Con molte proposte tecniche già ricevute, questa iniziativa promette di ridurre i consumi e migliorare la qualità della vita dei cittadini, segnando un nuovo capitolo di sostenibilità urbana.

Il Comune ha già ricevuto più di una proposta tecnica per l'ammodernamento completo dell'illuminazione pubblica e come previsto dalla normativa, si apre ora una fase pubblica della durata di 60 giorni durante la quale sarà possibile presentare ulteriori proposte alternative.

