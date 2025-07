Riapre la Vela eterna di Calatrava

Riapre la Vela Eterna di Calatrava, simbolo di una città che torna a sognare. Un’icona architettonica, lunga attesa di completamento, che per troppo tempo è stata vista come un esempio di malagestione e abbandono. Ora, finalmente, questa grande incompiuta si rinnova, pronta a riscrivere il suo destino e a riconquistare il cuore di chi la osserva. La sua rinascita segna un nuovo capitolo: un ritorno alla bellezza e alla speranza.

Era la grande incompiuta della città. Tanto che nei discorsi ricorreva come esempio di malagestione e abbandono. E intanto la Vela di Calatrava restava lì, come un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Riapre la Vela eterna di Calatrava

In questa notizia si parla di: vela - calatrava - riapre - eterna

Vela di Calatrava pronta a giugno per il Giubileo dei giovani, ma ecco a cosa serviva - La Vela di Calatrava, pronta per giugno, si prepara a ospitare il Giubileo dei Giovani 2025. Destinata ad accogliere eventi tra il 28 giugno e il 3 agosto, l'opera incompiuta di Tor Vergata potrebbe essere finalmente completata.

Tasse, entra in vigore il Milleproroghe: riapre la rottamazione quater per i decaduti; Un ponte di luce tra Colosseo e la Vela di Tor Vergata: la campagna per Roma Expo 2030 entra nel vivo; Sicilia, riapre sul litorale agrigentino la Scala dei Turchi.

Roma, la Vela di Calatrava risorge per il Giubileo dopo 20 anni - Dopo due decenni di attese e abbandono, l’incompiuta di Tor Vergata torna protagonista: ospiterà il Giubileo dei Giovani 2025. Riporta domusweb.it

La Vela di Calatrava rinasce: l'opera incompiuta riqualificata per il Giubileo dei Giovani - Dopo anni di degrado, riapre al pubblico l’imponente struttura trasformata in uno spazio dedicato a sostenibilità, ricerca, cultura e attività sportive ... Si legge su romatoday.it