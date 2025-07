La proposta di Giorgetti | | La riscossione locale non sta funzionando Valutare un ente ad hoc

Il ministro dell’Economia, Giorgetti, propone una svolta decisiva: creare un ente ad hoc dedicato alla riscossione locale. La situazione attuale evidenzia come la gestione delle tasse inevase dai Comuni e enti locali sia fallimentare, alimentando dissesto e disparità tra cittadini. È ora di cambiare strategia: un’agenzia specializzata potrebbe garantire efficienza, equità e stabilità alle finanze pubbliche. Questa proposta apre nuove prospettive per un sistema più giusto e funzionante.

La riscossione locale è cruciale per le finanze pubbliche eppure non funziona. I Comuni e altri enti spesso non sono in grado di recuperare le tasse inevase e il risultato è il predissesto o il dissesto, delle amministrazioni. "Una trappola" che crea disparità inaccettabili tra i cittadini e in cui è servito finora a poco affidarsi all'azione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Parte da questa premessa l'idea del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti (foto), di istituire un nuovo ente ad hoc, incaricato esclusivamente della gestione e della riscossione dei tributi di Comuni, Regioni, Province e Città metropolitane.

Il ministro Giorgetti evidenzia l'importanza strategica della riscossione locale, proponendo un nuovo ente dedicato con personale specializzato per migliorare efficienza e recupero.

