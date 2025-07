Schiacciato da una lastra di metallo Ricoverato operaio trentenne Ha vari traumi ma se la caverà

Un incidente tremendo scuote il mondo del lavoro: un operaio di 30 anni è rimasto gravemente coinvolto in un incidente presso la Cmm di Montirone. La lastra di metallo, che stava maneggiando, si è improvvisamente spostata, schiacciandolo contro un serbatoio e procurandogli vari traumi. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le sue condizioni sembrano meno gravi del previsto. La scena che segue testimonia ancora una volta quanto sia fondamentale prestare massima attenzione in ambienti industriali per evitare tragedie simili.

La pesante lastra di metallo che stava maneggiando ha iniziato a ondeggiare, spostandosi e spingendolo con violenza contro il serbatoio alle sue spalle, schiacciandolo. È il terribile infortunio nel quale ieri è rimasto coinvolto un operaio trentenne alla Cmm (Costruzioni meccaniche Montirone) di via Benedetto Castelli 10 a Montirone. L’allarme nell’azienda metalmeccanica del primo hinterland bresciano è scattato alle 7,50 del mattino. A chiedere aiuto sono stati i colleghi del malcapitato che ora è in condizioni critiche in ospedale, anche se sembra che si salverà. Classe 1995, originario dell’Egitto e residente a Brescia, l’uomo a quanto si è appreso a quell’ora era impegnato in operazioni di saldatura di lastre metalliche quando qualcosa è andato storto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schiacciato da una lastra di metallo. Ricoverato operaio trentenne. Ha vari traumi, ma se la caverà

