quel tour de france gregario di romano tumellero

Il Tour de France del 1970 rappresenta un capitolo unico nella storia di Romano Tumellero, il gregario che, a soli 22 anni, affrontò la sua prima e ultima impresa sul grande palcoscenico ciclistico. Con la squadra Ferretti, tra sfide estreme e temperature torride, Tumellero si distinse per il suo spirito di sacrificio, testimoniando l’essenza invisibile del ciclismo. La sua avventura ci ricorda che anche nei ruoli più umili, si cela il vero cuore del campione.

Tour de France 1970. Il primo e ultimo di Romano Tumellero: "Avevo 22 anni, ero al mio secondo anno da professionista, correvo per la Ferretti, metà italiana e metà fra danesi e belgi, facevo il gregario. Per la classifica avevamo Gosta Petteon, per le volate Albert Van Vlierberghe. E io dovevo aiutarli. Tappe e semitappe, Pirenei e Alpi, un caldo insopportabile. Di 10 compagni, arrivammo in quattro. Io novantatreesimo dei 100 arrivati dei 150 partiti, a quasi tre ore dal primo, neanche a dirlo, Eddy Merckx. Però ero contentissimo. Perché ce l'avevo fatta correndo sempre a testa bassa. Due volte fra i primi 10 di tappa, a quel tempo il piazzamento non significava nulla, per me contava il primo posto per essere felice, il secondo per essere infelice, il terzo per essere felice a metà.