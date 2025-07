Una rete capace di muovere 3 chili al mese L’inquietante figura del capo ovvero lo ’zio’

L'operazione Grandsons 2 ha scosso il cuore del Piceno, smascherando una rete di spaccio capace di movimentare tre chili di droga al mese. Quattordici arresti e 27 indagati testimoniano la portata di questa maxi inchiesta antidroga, che ha portato alla luce un'organizzazione consolidata, guidata dal noto "zio". La lotta contro il crimine continua, ma questo colpo rappresenta un passo decisivo nella tutela della nostra comunità .

Quattordici arresti ma ben 27 indagati in totale: è questo il bilancio dell' operazione Grandsons 2, la maxi inchiesta antidroga che ieri ha coinvolto l'intero Piceno e, in particolare, la Riviera delle Palme. Il nome dell'operazione prende spunto dall'appellativo con cui veniva identificato il presunto capo dell'organizzazione, un pregiudicato 50enne noto come "zio". L'uomo, M.V., era già detenuto in carcere e lì è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare. Le indagini hanno svelato una rete criminale capace di muovere almeno tre chili di stupefacenti al mese, principalmente cocaina, eroina e hashish, con base operativa tra Porto d'Ascoli e San Benedetto del Tronto.

