Alta tensione in carcere Un agente aggredito

Alta tensione nel carcere di Fossombrone, dove un agente della polizia penitenziaria è stato brutalmente aggredito durante una perquisizione. L’intervento, volto a contrastare il traffico di dispositivi elettronici tra le mura carcerarie, si è trasformato in un episodio di forte escalation. La situazione rimane critica, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’ordine interno. È un evento che richiede attenzione immediata e soluzioni efficaci per garantire la tutela di tutti i protagonisti di questa emergenza.

Tensione alle stelle al carcere di Fossombrone: un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito durante una perquisizione. È successo martedì pomeriggio, erano circa le 17,30 quando le squadre della polizia penitenziaria hanno dato il via a un’operazione straordinaria per scovare telefonini e dispositivi elettronici per comunicare con l’esterno nascosti tra le celle. Un’azione mirata, ma tutt’altro che tranquilla. Alcuni detenuti, forse già consapevoli che qualcosa sarebbe saltato fuori, hanno reagito con violenza. Il clima si è fatto rovente nel giro di pochi minuti. Un agente è stato aggredito fisicamente da un detenuto: sei giorni di prognosi, secondo il referto del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alta tensione in carcere. Un agente aggredito

