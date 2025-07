Quindici milioni di lavori pubblici in tre anni

Sin dall’inizio del suo mandato, la città ha assistito a una vera e propria rivoluzione infrastrutturale, con investimenti senza precedenti che stanno trasformando il volto di Fossombrone. Questi lavori pubblici rappresentano non solo un record storico, ma anche una speranza concreta di sviluppo e miglioramento per tutti i cittadini. Una svolta che promette di portare benefici duraturi e nuove opportunità per il futuro.

Quindici milioni di euro in lavori pubblici nei primi tre anni di governo. È il super ottimistico bilancio del vice sindaco Michele Chiarabilli. Che infatti scrive così: "A Fossombrone nell’arco dei primi 3 anni di governo sono state finanziate, realizzate e sono in corso di realizzazione opere pubbliche per 15 milioni di euro: una mole senza precedenti nella storia del nostro ente". Prosegue Chiarabilli: "Sin dall’inizio del suo mandato, la giunta Berloni ha sempre avuto idee molto precise sul rilancio di Fossombrone. La priorità, in qualche modo trasversale a tutte le esigenze, è stato un pieno investimento che mira a recuperare il tempo perduto e rilanciare aree e zone che erano state lasciate nel più completo abbandono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Quindici milioni di lavori pubblici in tre anni"

In questa notizia si parla di: milioni - anni - quindici - lavori

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

A Desenzano del Garda è tutto pronto per l’avvio dei lavori della nuova Swim Arena, nel polo sportivo Tre Stelle! 13 milioni di euro ? 2 anni di lavori 3 piscine interne Vasche esterne con scivoli e spray park Spogliatoi estivi e zona bar coperta Vai su Facebook

Al via i lavori del nuovo Polo di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della ASST Spedali Civili, finanziato da Regione Lombardia con 13 milioni €. Fine lavori prevista per il 2027. Per saperne di più Vai su X

Quindici milioni di lavori pubblici in tre anni; Cisanello, la città-ospedale scollina: lavori oltre il 60%, ecco 15 milioni; Quanti immigrati servono all'Italia per salvare lavoro, sanità e Pil? Oltre 13,5 milioni entro il 2050.

"Quindici milioni di lavori pubblici in tre anni" - Quindici milioni di euro in lavori pubblici nei primi tre anni di governo. Secondo msn.com

Argine del Lamone. Lavori per 15 milioni - Manuela Rontini: "La durata dell’intervento stimata in 6 mesi". Si legge su msn.com