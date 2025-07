Ciclovia del Naviglio i lavori entro il 2026

Entusiasmante, la ciclovia del Naviglio Zanelli si prepara a diventare un must imperdibile entro il 2026. Presentato ieri a Palazzo Manfredi, il nuovo pieghevole informativo invita a esplorare un percorso ciclo-naturalistico unico, che collega Faenza alla riviera romagnola tra paesaggi suggestivi e patrimoni culturali. Disponibile sia in digitale che in versione cartacea, il materiale è studiato per accompagnare appassionati, famiglie e turisti alla scoperta di eccellenze storiche, artistiche e naturalistiche, rendendo ogni tappa un’esperienza indimenticabile.

È stato presentato ieri a Palazzo Manfredi il nuovo pieghevole informativo dedicato al percorso ciclo-naturalistico del Canale Naviglio Zanelli, itinerario che collega Faenza alla riviera romagnola attraversando alcuni affascinanti paesaggi dell’entroterra. Disponibile in formato digitale e volutamente cartaceo, il pieghevole stato pensato per accompagnare appassionati, famiglie e turisti alla scoperta di eccellenze storiche, artistiche e ambientali lungo i 36 km di percorso del Canale. L’opuscolo realizzato dal Ceas della Romagna Faentina con la cooperativa Ecosistema e il patrocinio di numerosi enti e associazioni, si presenta come un vero e proprio invito a esplorare il territorio menzionando musei, ponti storici, aree verdi e riserve naturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclovia del Naviglio, i lavori entro il 2026

In questa notizia si parla di: naviglio - ciclovia - lavori - entro

UN NUOVO PIEGHEVOLE DEDICATO ALLA CICLOVIA DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI È stato presentato oggi il nuovo pieghevole dedicato al percorso ciclo-naturalistico del Canale Naviglio Zanelli, un itinerario che collega Faenza alla Riviera R Vai su Facebook

Ciclovia del Naviglio, i lavori entro il 2026; Un pieghevole per raccontare le bellezze della ciclovia sul Canale Naviglio Zanelli; Prende vita un percorso ciclo-naturalistico lungo il canale Naviglio-Zanelli: pronto entro fine 2025.

Un “pieghevole” per raccontare le bellezze della ciclovia sul Canale Naviglio Zanelli - Il percorso che collega Faenza alla Riviera sarà ultimato nel dicembre del 2026 ma gran parte della strada è già fruibile ... Scrive ravennaedintorni.it

Ciclovia VenTo, al via i lavori tra Milano e Pavia: chiusi tratti dell ... - Sono iniziati oggi i lavori del Consorzio Est Ticino Villoresi per la tratta lombarda Milano- Come scrive ilgiorno.it