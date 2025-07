Gruppo8 sfuma l’accordo Gli operai dal Prefetto Ma il presidio continua

Dopo una settimana di presidio e tensioni, il gruppo8 e gli operai si trovano di fronte a un bivio cruciale. L’incontro in Prefettura ha segnato un passo importante, ma le divergenze restano profonde. La lotta continua, motivata dalla volontà di difendere diritti fondamentali e il futuro dei lavoratori. La sfida ora è trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti, mantenendo viva la speranza di un esito positivo.

Fumata nera dopo l’incontro in Prefettura di ieri pomeriggio, con la delegazione sindacale di Sudd Cobas, che rappresenta i lavoratori che sono in presidio davanti ai cancelli di Gruppo8 da una settimana per difendere i propri diritti, ricevuta negli uffici del Palazzo del Governo. Dopo un presidio delle maestranze all’esterno, il Prefetto Rinaldo Argentieri ha parlato con i sindacati facendo il punto della situazione, in una vertenza difficile da risolvere. "Il Prefetto – spiega la sindacalista Sarah Caudiero – ci ha illustrato i suoi tentativi di mediazione fatti finora. Purtroppo ancora non c’è una soluzione che garantisca l’occupazione dei lavoratori Sofalegname che sono impiegati in monocommittenza per il Gruppo8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it