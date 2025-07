Quando finirà la tregua dal caldo e tornerà l'anticiclone africano | le previsioni meteo di Giuliacci

Preparatevi a un ritorno in grande stile dell’anticiclone africano, che dal 18 al 25 luglio infiammerà l’Italia con ondate di caldo intenso, portando temperature da record e temporali improvvisi. Mentre il rinfrescamento ci ha regalato un momento di tregua, ora l’estate torna a farsi sentire potente e imprevedibile. Rimanete aggiornati con le previsioni di Giuliacci per non essere colti impreparati da questa nuova ondata di calore.

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Dopo la fase di rinfrescamento delle temperature, dal 18 al 25 luglio tornerà l'anticiclone africano che porterà caldo rovente prima al Nord e poi al Centro e al Sud. Non mancheranno i temporali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stop a piogge e fresco, da questo giorno tornerà il caldo torrido in Italia - Dopo giorni di pioggia e fresco, l’Italia si prepara a riabbracciare il caldo torrido. Il meteo cambia nuovamente, portando temperature elevate che invitano alla massima prudenza nelle ore più afose.

