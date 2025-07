Cinema musica e danza L’Orto diventa sonoro

dove musica, danza e cinema si incontrano in un abbraccio artistico, trasformando i Giardini Ducali in un palcoscenico vibrante di emozioni e condivisione. L’Orto Sonoro Festival non è solo uno spettacolo, ma un’occasione unica per riscoprire il fascino della cultura sotto un cielo aperto, creando ricordi indimenticabili tra suoni e immagini. Un’esperienza da vivere con occhi aperti e cuore pronto a emozionarsi.

Accanto all'orto botanico, ce n'è un altro dove, per due settimane, crescono suoni, immagini, parole e danze. Si chiama Orto Sonoro Festival, nasce quest'anno nel cuore dei Giardini Ducali di Modena e porta con sé lo spirito di una rassegna che è molto più della somma dei suoi eventi. È un invito a lasciarsi incuriosire, a vivere lo spazio pubblico come luogo d'incontro e di scoperta, un piccolo esperimento di convivenza culturale, ogni sera diverso, ogni sera gratuito. Dal 12 al 27 luglio, tra alberi secolari e vibrazioni contemporanee, Orto Sonoro accoglie concerti, cinema all'aperto, podcast dal vivo, danza urbana, reading con musica, dj set, incontri.

ORTO SONORO FESTIVAL (Giardini Ducali) concerti - cinema - talk - drink - food dal 12 al 27 luglio Ingresso Gratuito

