Ancora incendi | nel foggiano e nel barese Ieri altra giornata difficile

Ancora fiamme che minacciano il cuore del sud Italia: ieri, il territorio di Monte Sant’Angelo e il Barese sono stati teatro di devastanti incendi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, mettendo in salvo anche due anziani. Le fiamme hanno causato disagi significativi e interruzioni nei trasporti, evidenziando l’urgenza di affrontare questa emergenza ambientale. La situazione si aggrava, e il rischio di ulteriori danni aumenta giorno dopo giorno.

Ieri incendio in territorio di Monte Sant’Angelo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche per mettere in salvo due anziani. Nuovamente disagi nel foggiano nel pomeriggio, anche al traffico ferroviario e automobilistico, dove il giorno prima la chiusura era stata causata per molte ore dal disastroso incendio tra Marina di Chieuti e Serracapriola. Rilevante incendio di vegetazione ieri anche nel barese, in territorio di Monopoli, dove è stato utilizzato anche un Canadair per spegnere le fiamme. L'articolo Ancora incendi: nel foggiano e nel barese Ieri altra giornata difficile proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ancora incendi: nel foggiano e nel barese Ieri altra giornata difficile

In questa notizia si parla di: foggiano - incendi - barese - altra

Due vasti incendi nel Foggiano: fiamme alte e decine e decine di ettari di grano distrutti - Un'area vasta e devastata che mette in evidenza la fragilità del nostro territorio di fronte a condizioni climatiche estreme.

IL FOGGIANO BRUCIA De Leonardis: "Disastri ambientali annunciati per la miopia di Emiliano. Puglia senza canadair e Arif senza uomini e mezzi" Vai su Facebook

