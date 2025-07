Attentato a Marcello Bignami | Nuove indagini? Non direi no

Il mistero dell’attentato a Marcello Bignami, avvenuto più di 50 anni fa, continua ad affascinare e inquietare. Mariateresa Mastromarino evidenzia come nessuno, finora, abbia sentito il bisogno di approfondire realmente quei fatti. Ora, con nuove indagini possibili, si apre una porta verso risposte che potrebbero ancora cambiare la storia di quegli anni. È il momento di riflettere: cosa si nasconde dietro quel silenzio?

di Mariateresa Mastromarino "Nessuno, in 51 anni, ha mai sentito la spinta o il bisogno di capire cosa fosse successo. E questo mi fa pensare". Dopo così tanto tempo, quindi, riaprire le indagini "diventerebbe difficile. Io non chiedo nulla, ma non è che dica di no". Era scattata da una decina di minuti la mezzanotte, quel lontano 8 marzo 1974, quando lo storico esponente della destra Marcello Bignami, padre di Galeazzo Bignami, venne colpito da una raffica di dieci proiettili, di cui cinque a segno. Vittima di un attentato per mano dei Nuclei armati proletari, rimase gambizzato e visse fino al 9 luglio 2006. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it