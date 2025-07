Il Museo dei bambini Lavori quasi finiti | ora è caccia ai privati per gestire la struttura

Il Museo dei Bambini, ormai quasi pronto, si avvia verso una nuova avventura: la gestione affidata ai privati. Con la delibera passata in Consiglio Comunale, si apre un capitolo importante per il futuro di Kimu, il Kids Museum, che dopo le ristrutturazioni di via Pontida si prepara a diventare un punto di riferimento educativo e ludico per i più piccoli. Ora, la sfida è rendere questa meraviglia un successo duraturo.

Passa in Consiglio comunale la delibera sulla ricerca di un accordo con privati per la gestione del museo dei bambini e questa diventa, dunque, la strada maestra da seguire ora che le opere di ristrutturazione dell’edificio di via Pontida sono praticamente concluse e diventa vitale pensare alla seconda fase, quella in cui Kimu - questo il nome scelto per il Kids Museum - dovrà funzionare a pieno regime. È stato l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Bianchi, a spiegare in aula che tra qualche mese le opere di ristrutturazione saranno infine concluse. I lavori di recupero dell’area di via Pontida - che in altri secoli ha ospitato i bagni pubblici della città e in tempi più recenti la sede della Cri prima del trasferimento in un nuovo immobile - sono la conseguenza di un investimento complessivo che supera i 4 milioni e 700mila euro: 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Museo dei bambini. Lavori quasi finiti: ora è caccia ai privati per gestire la struttura

