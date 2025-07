intesa per tutelare la tenuta perego

Un importante passo avanti nella tutela del patrimonio culturale e ambientale lombardo: grazie a un protocollo di intesa tra il Fai, Regione Lombardia, il Parco del Ticino e il Comune di Cassolnovo, la storica tenuta Perego in frazione Villareale sarà valorizzata e preservata. Questo accordo rappresenta un impegno condiviso per proteggere un patrimonio unico, promuovendo cultura e paesaggio. Il proprietario, Filippo...

CASSOLNOVO (Pavia) Il Fai, Fondo Ambiente Italiano, si arricchisce di un nuovo e importante punto di riferimento sia culturale che paesaggistico in Lombardia. È stato infatti sottoscritto in Regione il protocollo di intesa tra il Fai, la Regione appunto, il Parco del Ticino e il Comune di Cassolnovo per la gestione e la valorizzazione della casa e della tenuta Perego che sorge in territorio della frazione di Villareale. Il proprietario, Filippo Perego di Cremnago, ha donato la nuda proprietà della tenuta dopo che cinque anni fa aveva affidato al Fai la cascina agricola che sorge al centro di un territorio di 48 ettari di terreno dei quali 36 coltivati a riso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it