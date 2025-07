Gara di solidarietà per Amine | donati 8.400 euro

Un gesto, di profondo affetto verso una famiglia straziata dal dolore più grande, la perdita di un figlio, Amine Toufik, 20 anni. E insieme, la solidarietà, la donazione di una somma di denaro comesostegno economico per i familiari in questo momento doloroso. Il ricordo di Amine, morto annegato nelle acque del lago Maggiore a Ispra nel pomeriggio di domenica 15 giugno, a pochi giorni dalla prima prova dell’esame di maturità all’ISIS Newton di Varese, dove aveva frequentato il corso per elettricisti, ha toccato il cuore di tante persone che hanno aderito alla raccolta fondi. Docenti e personale della scuola, studenti, amici e cittadini hanno risposto con generosità all’iniziativa consentendo di raggiungere la cifra di 8400 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gara di solidarietà per Amine: donati 8.400 euro

