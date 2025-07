Ricette speciali a Medicipolla con grandi chef

Anche quest’anno torna "Aspettando Medicipolla", la serata che anticipa la tradizionale Fiera di Luglio Medicipolla, giunta alla XXIII edizione, in programma da domani a domenica nel centro storico di Medicina. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Medicina in collaborazione con il Consorzio della Cipolla di Medicina e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. "Aspettando Medicipolla" è diventato l’appuntamento per eccellenza dove la regina "Cipolla di Medicina" esalta i suoi sapori nelle creazioni di due chef d’eccezione, Max Poggi (nella foto) e Luca Ponti, che propongono piatti raffinati e sfiziosi per soddisfare ogni palato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricette speciali a Medicipolla con grandi chef

