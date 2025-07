Delegazione del Sinappe alla Dogaia | Investire | servono uomini e risorse

La recente visita della delegazione del Sinappe alla Dogaia mette in luce l’importanza di investire risorse e uomini per garantire sicurezza e trasparenza. Con il supporto di figure di rilievo come il segretario generale vicario Raffaele Pellegrino, si evidenzia la necessità di rafforzare il sistema penitenziario. Solo con impegno e collaborazione si potrà affrontare efficacemente questa delicata sfida, affinché giustizia e sicurezza siano davvero priorità condivise.

Il Sinappe (Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria) con una delegazione che includeva il segretario generale vicario Raffaele Pellegrino e altri membri nazionali e regionali, ha visitato ieri il carcere di Prato al centro di un’inchiesta della procura iniziata a luglio 2024 e che ha portato anche a due maxi perquisizioni negli ultimi dieci giorni. L’inchiesta ha svelato la ‘permeabilità’ della Dogaia, dove sono entrate decine di cellulari a disposizione anche dei detenuti dei reparto di Alta sicurezza. La procura – che ha reso noti anche due episodi di violenze sessuali e torture tra detenuti (avvenuti però negli anni passati, 2020 e 2023) – ha definito quella della Dogaia una "situazione fuori controllo, caratterizzata da un pervasivo tasso di illegalità". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Delegazione del Sinappe alla Dogaia: "Investire: servono uomini e risorse"

