L'Inter Milan si fa avanti per Marco Asensio, uno dei nomi più caldi del calciomercato italiano. Dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, il futuro dello spagnolo potrebbe cambiare radicalmente grazie all'interesse dei nerazzurri, pronti a inserirsi nella corsa per il talento. Un colpo che potrebbe scuotere il panorama calcistico e regalare emozioni sorprendenti: la trattativa è appena iniziata e il mercato non aspetta!

Giorni caldissimi per il calcio italiano! El futuro de Marco Asensio, sin lugar en las filas del París Saint-Germain de Luis Enrique, podría dar un giro de 180 grados. Pretendido hace unos días por el Fenerbahçe de Jose Mourinho, ahora es el vigente subcampeón de la Champions, el Inter de Milan, el que se ha interesado por su situación y se plantea su fichaje, según reporta la ‘Gazzetta dello Sport’. La entidad ‘Nerazzurri’, la cual ya se interesó por él en 2023, sería un gran destino para un jugador que el año pasado jugó media temporada cedido en el Aston Villa y demostró que aún tiene calidad para rato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’Inter Milan è interessato ad Asensio Marco

