restate esplode di eventi tra jazz archi e cinema

Gli appuntamenti di Restate, in città. Al Museo di Storia della Psichiatria (ingresso C, parco San Lazzaro) alle 20,45 ha inizio una visita guidata al parco dell’ex Ospedale San Lazzaro. Info e prenotazioni: 0522 456816 - 0522 456816. Il giardino dello Spazio Gerra, alle 21,30, ospita – per la rassegna Un giro (non solo) di jazz – il concerto Singing Chet Baker, con Monica Perboni, voce; Simone Copellini, tromba; Luca Savazzi, pianoforte. Un omaggio al leggendario trombettista e cantante, alfiere bello e dannato del Cool Jazz, anima tormentata e straordinario talento musicale: un artista che ha lasciato un lungo solco nella storia della musica, per come suonava, per come cantava e anche per la difficile esistenza che si è trovato ad attraversare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it