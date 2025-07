Bonifiche da sbloccare Rimozione dell’amianto | Servono più risorse

Non potevamo che approvare una mozione che punta a sbloccare le risorse necessarie per le bonifiche e la rimozione dell’amianto, un passo fondamentale per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. La Regione, infatti, resta ferma senza fondi adeguati, e il gruppo del Pd chiede con forza un cambio di passo. È ora che le istituzioni agiscano concretamente: la prossima conferenza sull’amianto a Broni potrebbe essere l’occasione decisiva per riaccendere i motori della prevenzione e del risanamento.

"La Regione è ferma, servono risorse". Lo sostiene il gruppo regionale del Pd che ha votato favorevolmente alla mozione di maggioranza che chiede al presidente Attilio Fontana e alla sua Giunta di fare in modo che la prossima conferenza governativa sull’ amianto si svolga a Broni, sottolineando la necessità di aumentare i fondi per la bonifica dei siti contaminati e il risanamento dell’ambiente. "Non potevamo che approvare una mozione che finalmente solleva il caso di Broni - ha commentato il consigliere regionale dem, Simone Negri al termine della votazione unanime in aula -, dopo che da anni Regione è ferma sui provvedimenti che possano andare nella direzione della rimozione dell’amianto in Lombardia, presente ancora in quantità spaventose". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bonifiche da sbloccare. Rimozione dell’amianto: "Servono più risorse"

In questa notizia si parla di: amianto - servono - risorse - bonifiche

Bonifiche da sbloccare. Rimozione dell’amianto: Servono più risorse; Bonifiche dall’amianto, troppi ritardi: soldi non spesi, procedure da cambiare – Foto; Discariche di eternit. Affidate le bonifiche. L’amministrazione interviene di nuovo.

Bonifiche da sbloccare. Rimozione dell’amianto: "Servono più risorse" - Broni, la Regione all’unanimità chiede che la prossima conferenza governativa si tenga nella cittadina della Fibronit. Secondo ilgiorno.it

Amianto, è allarme: bonifiche in ritardo e siti dimenticati - Avvenire.it - «È stato rifinanziato il fondo vittime amianto per un totale di 20 milioni annui fino al 2026 e le risorse Inail in ... Da avvenire.it