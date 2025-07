Colonne d’auto e clacson Il cantiere sul lungomare mette in croce il Canaletto

Il traffico nel cuore del lungomare diventa un vero e proprio incubo, con colonne di auto e clacson che rompono il silenzio della zona. Le opere sul viale San Bartolomeo, seppur necessarie, sembrano aver trasformato il cantiere in un ostacolo insormontabile, creando lunghe code e frustrazione tra automobilisti e residenti. È ora di trovare soluzioni che tutelino la riqualificazione senza compromettere la mobilità quotidiana.

"Non sono qui ad affermare che i lavori su viale San Bartolomeo non debbano essere fatti, però sono stato spettatore delle code di auto che si sono formate in questo tratto di corso Nazionale in ben quattro giorni di questa settimana, sia al mattino che nel pomeriggio e non lo trovo giusto". Il cappello con visiera calato sulla fronte non è più quello delle Ferrovie dello Stato, ma il piglio è rimasto lo stesso di un tempo quando, sui binari, da capo stazione, gestiva la circolazione dei treni, curando sicurezza e coordinamento. Roberto Capitani, 77 anni è l’ autore dei cartelli che in questi giorni sono apparsi su corso Nazionale, angolo via Del Popolo; e che evidenziano i disagi del traffico lì deviato a causa dei lavori su viale San Bartolomeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it