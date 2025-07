Dal maxi raggiro al riciclaggio | finanziere in congedo alla sbarra

Un ex finanziere delle Fiamme Gialle di Monza si trova ora alla sbarra, accusato di aver orchestrato un maxi raggiro e un complesso sistema di riciclaggio. Con l'aiuto di falsificatori di fatture e relazioni fittizie, avrebbe facilitato il riciclo di profitti illeciti attraverso canali esteri. L'indagine mette in luce un inquietante intreccio tra finanza e criminalità , dimostrando come anche figure di fiducia possano essere coinvolte in trame oscure.

"Forniva indicazioni su come formare le false fatture, predisponeva le relazioni di presentazione delle società per le richieste di finanziamento, oltre a contribuire al successivo riciclaggio dei profitti fraudolentemente ottenuti, con l’individuazione di appositi canali esteri". L’ex finanziere delle Fiamme Gialle di Monza in congedo, Alessandro De Domenico, residente a Bernareggio, già condannato dal Tribunale di Monza a 5 anni di reclusione per corruzione con alcuni cinesi per avvisarli dei controlli e per il presunto business dei permessi di soggiorno ad egiziani, per cui nel 2019 era stato arrestato insieme a un poliziotto in servizio a Milano, ora si ritrova nuovamente alla sbarra davanti ai giudici monzesi per le presunte truffe transnazionali che hanno portato la Guardia di Finanza di Como a eseguire 19 ordinanze di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal maxi raggiro al riciclaggio: finanziere in congedo alla sbarra

