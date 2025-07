Mezza discesa in campo e svolta a Mediaset Parla Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi scuote le acque della politica con una dichiarazione decisa: “Forza Italia che va a sinistra? È una stupidaggine”. Con il sorriso e la fermezza che lo contraddistinguono, il vice presidente Mediaset chiarisce il suo punto di vista, lasciando trasparire una posizione ben definita. In un panorama politico in evoluzione, le sue parole rappresentano un segnale importante per gli osservatori e gli alleati. Vuoi scoprire di più?

"Forza Italia che va a sinistra? È una stupidaggine”. La risposta arriva così, senza esitazione, con quel tono sorridente e talvolta definitivo che Pier Silvio Berlusconi ha ormai. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mezza discesa in campo e svolta a Mediaset. Parla Pier Silvio Berlusconi

In questa notizia si parla di: pier - silvio - berlusconi - mezza

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI - Barbara d’Urso si trova a un crocevia cruciale: tra le dure parole di Pier Silvio e l’irresistibile richiamo delle sirene di Milly Carlucci.

Matteo Renzi affila le armi contro il sistema di potere che, a suo dire, sta blindando il governo Meloni, e lo fa con un messaggio pubblico durissimo. Il leader di Italia Viva prende di mira Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, reo di aver dif Vai su Facebook

Ascolti tv, Pier Silvio Berlusconi: «Anche quest'anno siamo un soffio sopra la Rai». Cosa ha detto alla festa; Cambia il meteo: in arrivo forti temporali e nubifragi su mezza Italia e neve anche a bassa quota, ecco dove; Maltempo in Piemonte. Anziano annega a Monteu da Po. Paesi evacuati e frane. La Regione chiede l'emergenza. E ora si attendono le piene.

Pier Silvio Berlusconi: "La Talpa e The Couple i più brutti di sempre, Andrea Giambruno presto in onda" - Le parole dell’amministratore delegato di Mediaset a margine della serata con la stampa per presentare i nuovi palinsesti ... Da msn.com

Pier Silvio Berlusconi: "The Couple e La Talpa? Brutti, fatti male. Dopo la prima puntata ho avuto i brividi" - Piersilvio Berlusconi senza mezzi termini su The Couple e la nuova edizione de La Talpa. Riporta msn.com