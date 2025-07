Restauro chiesa Vecchia Misericordia | | Continui rinvii il Comune intervenga

Da gennaio 2022, la comunità di Osimo attende con trepidazione il restauro della Chiesa Vecchia della Misericordia, finanziato con 700mila euro. Nonostante l’approvazione del progetto, i continui rinvii e le richieste di chiarimenti non trovano ancora risposta concreta. È ora che il Comune intervenga decisamente per sbloccare questa importante opera di recupero e restituire alla città un patrimonio di inestimabile valore.

Era il primo gennaio 2022 ed esultavamo per la notizia straordinaria dei 700mila euro stanziati per il restauro della chiesa Vecchia della Misericordia a Osimo. Da quella data sono passati ormai due anni e mezzo. Il progetto è stato definito, tuttavia, nonostante continue e ripetute richieste di chiarimenti sull’avvio dei lavori, ogni volta si ricevono notizie che rimandano di alcuni mesi l’inizio effettivo". Ad affermarlo è Argentina Severini, ex consigliera comunale tra le rappresentanti del comitato che si era battuto per portare all’attenzione dell’amministrazione comunale la necessità di una rinascita per quel piccolo gioiello cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it