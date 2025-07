I soldi in cambio di protezione Truffa ma nessuna estorsione | Con la mafia non c’entro niente

Pasquale Oppedisano si presenta come un giovane che si trova ora coinvolto in accuse di truffa e sistema di protezione, ma nega fermamente ogni collegamento con la mafia. La sua versione rivela un episodio di credulità e tentativi di rimediare agli errori commessi. In un contesto complesso e delicato, la sua storia apre uno squarcio sulla difficoltà di distinguere tra realtà e malintesi in un ambiente segnato da ombre e sospetti.

"Nessuna estorsione, semmai una truffa perché la prima volta che ho chiesto i soldi me li hanno dati, li ho visti creduloni e mi sono ingolosito. Se ho sbagliato, voglio pagare, ma io con la mafia non c’entro niente". Pasquale Oppedisano, 25 anni, nega il teorema accusatorio della Procura della Direzione distrettuale antimafia di Milano sul sistema di “protezione” di cui è accusato lui con suo padre Michele, quest’ultimo già condannato nel processo Infinito perché ritenuto a capo della Locale di ‘ndrangheta di Erba, ora imputati insieme ad altri 4 in un processo che si tiene al Tribunale di Monza perché la base operativa della presunta rete mafiosa del Comasco è stata ritenuta il supermercato Paper market di Correzzana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I soldi in cambio di protezione. Truffa, ma nessuna estorsione: "Con la mafia non c’entro niente"

