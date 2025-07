plasmon torna italiana ferrero vicina a kellogg

Plasmon torna italiana, un capitolo emozionante nel panorama alimentare nazionale. Con l'acquisizione di NewPrinces, Ferrero si avvicina a Kellogg, segnando un'importante svolta nel settore baby e specialty food. L'accordo include marchi storici come Plasmon, Nipiol e BiAglut, e coinvolge lo storico stabilimento di Latina, cuore pulsante di circa 300 dipendenti e 1,8 miliardi di biscotti prodotti ogni anno. Le attività industriali e operative…

NewPrinces ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività italiane di baby e specialty food di Kraft Heinz, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. In particolare NewPrinces acquisita lo storico stabilimento Plasmon di Latina che impiega circa 300 persone e produce ogni anno 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano. Le attività industriali e operative – inclusi lo stabilimento e il personale – proseguiranno sotto la nuova proprietà . Il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato Uk in virtù di un accordo di copacking.