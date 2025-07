Incendio in un' azienda agricola evitato il peggio grazie al pronto intervento

Un incendio scoppiato nella serata di mercoledì in un'azienda agricola di Primaluna, in Valsassina, ha rischiato di provocare danni irreparabili. La pronta azione di quattro squadre dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, garantendo la sicurezza delle persone e la preservazione della struttura. Un esempio di come il tempestivo intervento possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave si è verificata.

