Lecce | proseguono gli appuntamenti nel parco archeologico di Rudiae Da sabato Storie dal sottosuolo

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Proseguono gli appuntamenti nel Parco Archeologico di Rudiae a Lecce: quello della città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.), è uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie al partenariato pubblico-privato per la promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl – spin-off dell'Università del Salento, anche sulla base di un precedente accordo tra la Soprintendenza e il Comune di Lecce.