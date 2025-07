L’ex Fossati Lamperti al sicuro Un cantiere da 252mila euro

Una nuova fase di rinascita si apre per l’ex Fossati Lamperti, che da anni preoccupava residenti e cittadini. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune investe 252.688 euro per mettere in sicurezza il capannone, restituendo accesso e sicurezza a tutta la zona. Un intervento strategico e importante, destinato a cambiare il volto dell’area. La ripresa dei lavori è prevista per agosto, segnando un passo fondamentale verso il recupero e la valorizzazione di questo patrimonio.

Svolta all'ex Fossati Lamperti. È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori attraverso cui il Comune garantirà la messa in sicurezza del capannone che da cinque anni e mezzo – viste le sue condizioni di precarietà strutturale –, impedisce l'accesso al cortile che include i cinque box del caseggiato limitrofo. Un intervento studiato ad hoc, parecchio oneroso – 252mila e 688 euro a carico del Comune – dovrebbe partire ad agosto e concludersi entro fine ottobre. Una notizia che i residenti di Villaggio Fossati – questo il nome del condominio antistante –, attendono dal dicembre 2019, da quando cioè il fabbricato è stato interessato dal crollo di un muro che ha creato l'attuale situazione di pericolosità.

