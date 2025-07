Gualtieri si difende dagli attacchi della destra e punta al secondo mandato

Roberto Gualtieri si lancia in una sfida con la sua consueta determinazione, difendendosi dagli attacchi della destra e puntando con ambizione al secondo mandato. Tra le luci delle Terme di Caracalla e l’atmosfera vibrante della festa dell’Unità , il sindaco si mostra deciso a non annoiarsi e a continuare a guidare Roma con passione. La partita politica è aperta: scopri come si svolgerà il prossimo capitolo.

"Vorrei un competitor, sennò mi annoio": esterno notte, Terme di Caracalla, festa dell'Unità , 8 luglio. È il sindaco Roberto Gualtieri a parlare e soprattutto a rispondere agl.

Pietralata, Pd difende Gualtieri: “Lo stadio della Roma si farà , vigileremo su mobilità e sostenibilità ” - Pietralata PD si schiera a favore di Gualtieri riguardo la costruzione dello stadio della Roma, affermando che il progetto è in fase avanzata e che l'iter autorizzativo è stato trasparente.

