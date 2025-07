incendio distrugge cinquanta ettari

Un vasto incendio si è scatenato ieri pomeriggio in località Piagge di Maiano, nel comune di Scansano, devastando cinquanta ettari di bosco e seminativi. Le fiamme, alimentate dal vento impetuoso, hanno richiesto un impegno straordinario delle squadre antincendio, che da ore si fronteggiano con determinazione per domare il rogo e tutelare il territorio. La lotta contro le fiamme continua: la priorità ora è assicurare la sicurezza e limitare ulteriori danni.

Impegnativo lavoro per le squadre antincendio dalle 15 di ieri per un vasto rogo che si era sviluppato in località Piagge di Maiano, nel territorio comunale di Scansano. Le fiamme hanno interessato un’ampia fascia collinare coperta da aree boscate e seminativi. A preoccupare sin da subito il personale intervenuto è stato il forte vento che ha richiesto l’immediato intervento di sei squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione dei comuni delle Colline metallifere. Due direttori operazioni hanno avuto il compito di coordinare le operazioni di spegnimento e gli sganci di acqua da parte di tre elicotteri del sistema regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it