A furia di circolari engagé abbiamo allevato universitari squadristi

Tra circolari e scontri, si cresce tra contraddizioni e sfide. Gli universitari squadristi, uniti nella forza, sembravano dominare la scena, mentre a Venezia un piccolo gruppo cercava di cambiare le cose con coraggio e determinazione. Ricorda, anche nelle sfide più dure, è il cuore a fare la differenza. Scopri come queste storie ci ispirano a non arrenderci mai.

Quelli sì che sapevano il fatto loro: si trovavano in dieci, in venti, per pestare uno ed educarne cento. Beati katanga! A Venezia, invece, erano solo in quattro. Volevano far rinsavire a s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it