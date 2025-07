Preghiera del mattino del 10 Luglio 2025 | Guidami o Signore

Inizia la tua giornata con una preghiera che apre il cuore alla misericordia e alla benedizione di Dio. In questo giovedì dedicato al Santissimo Sacramento, affidiamo ogni nostro passo a Gesù, chiedendo protezione e forza per affrontare le sfide quotidiane. Con fede e devozione, lasciamoci guidare dall’amore divino, affinché possiamo vivere questa giornata con speranza e gratitudine, pronti a ricevere le grazie che il Signore ha preparato per noi.

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di GesĂą Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinchĂ© possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 10 Luglio 2025: “Guidami o Signore”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino - signore - luglio

Preghiera del mattino del 14 Maggio 2025: “Guardami Signore” - Oggi, 14 maggio 2025, in questo Mercoledì dedicato a San Giuseppe, alziamo il nostro cuore in preghiera.

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO Mercoledì della XIV del Tempo Ordinario Ss. Agostino Zhao Rong e c. (mf); S. Veronica Giuliani Su di noi, Signore, sia il tuo amore PREGHIERA DEL MATTINO Signore, sii lodato! Tu tieni nelle tue mani il tempo della mia vita. Tu mi offr Vai su Facebook

VANGELO DEL GIORNO SABATO 03 MAGGIO 2025 ?? Signore, mostraci il Padre e ci basta!; VANGELO DEL GIORNO VENERDI 28 MARZO 2025 ?? Il Signore nostro Dio è l’unico Signore!; Preghiera del Mattino DOMENICA 06 LUGLIO 2025 ?? Lodi Mattutine XIV Domenica T.O..

Preghiera del mattino 8 luglio 2025 - La Luce di Maria - Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. lalucedimaria.it scrive

Preghiera del mattino 7 luglio 2025 - La Luce di Maria - Preghiera del 07 Luglio 2025 Mi rivolgo verso Te, Signore, attirato dalla potenza della Tua parola che mi chiama e mi strappa al sonno e alle tenebre del peccato: “Alzati e cammina! Scrive lalucedimaria.it