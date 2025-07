Il centrodestra attacca | Responsabilità evidenti Ora le amministrazioni devono intervenire

Il centrodestra alza la voce, evidenziando responsabilità chiare che ora richiedono interventi immediati delle amministrazioni civiche e regionali. Mentre Comune e Regione preferiscono attendere, analizzando attentamente la recente decisione del tribunale civile, cresce l’attesa di capire se si procederà con un appello o si adotteranno misure correttive. La questione sul Ravone, da tempo nota per il suo intreccio di responsabilità, si configura come una sfida cruciale per la gestione futura del territorio.

Comune e Regione per ora non commentano. La notizia è fresca e gli enti si prenderanno del tempo per leggere nel dettaglio la decisione del tribunale civile. Per capire, soprattutto, se prendere la strada di un eventuale appello, o comunque per analizzare quanto stabilito dal giudice e correre eventualmente ai ripari. Se sul Ravone l’intreccio di responsabilità è noto da tempo – il torrente è di competenza demaniale e quindi della Regione, con Comune e Consorzio della Bonifica renana che ovviamente operano nel loro perimetro di competenza –, la cabina di regia creata ad hoc tra Palazzo d’Accursio e viale Aldo Moro potrebbe aiutare a sbrogliare la matassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra attacca: "Responsabilità evidenti. Ora le amministrazioni devono intervenire"

