Ciao Maria riposa in pace | la comunità di Carovigno ricorda la 18enne trovata morta

La comunità di Carovigno si unisce nel dolore e nella memoria di Mariia Buhaiova, la giovane che ha spezzato il cuore di tutti. Con un semplice ma profondo gesto, i cittadini hanno deposto fiori nell’obitorio di Ostuni, simbolo di solidarietà e rispetto. In questo momento di lutto, il ricordo di Maria resterà vivo, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più. Che il suo spirito trovi pace e che la comunità continui a lottare per un futuro migliore.

«Che il tuo ricordo viva sempre nella comunità di Carovigno a memoria di quello che non deve mai più succedere. Ciao Maria riposa in pace»: è il messaggio scritto su un mazzo di fiori che alcuni cittadini di Carovigno hanno deposto nell'obitorio del cimitero di Ostuni, in provincia di Brindisi, dove si trova la salma della 18enne Mariia Buhaiova, la ragazza trovata impiccata ad un albero sul.

