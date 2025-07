Renato Gaucho soddisfatto | Fluminense esce a testa alta! Sconfitti top Club

Renato Gaucho, icona del calcio brasiliano, si mostra orgoglioso della prestazione del suo Fluminense al Mondiale per Club. Nonostante la sconfitta, il tecnico esce a testa alta, sottolineando la determinazione e il valore della sua squadra di fronte a avversari di calibro superiore. Con un sorriso e grande rispetto, Renato Gaucho evidenzia come questa esperienza abbia rafforzato il carattere e la qualità del suo team, lasciando il segno nel cuore dei tifosi.

Renato Gaucho ha ricordato la campagna del suo Fluminense al Mondiale per Club americano. Dal suo punto di vista, la squadra brasiliana esce a testa alta dopo aver superato delle compagini di uno spessore superiore. IL COMMENTO – Renato Gaucho si è espresso a proposito dell’esperienza del suo Fluminense al Mondiale per Club. Il tecnico brasiliano, di cui si sono evidenziate sia le idee tecniche sia i comportamenti extracampo, non può che essere soddisfatto dell’andamento dei Tricolor nella competizione internazionale, con dei big Club – tra cui l’Inter – seminati nel corso della campagna. Sul punto, l’ex giocatore della Roma si è pronunciato in questi termini: «Abbiamo sconfitto grandi avversari, top Club europei, grandi squadre del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Renato Gaucho soddisfatto: «Fluminense esce a testa alta! Sconfitti top Club»

In questa notizia si parla di: renato - gaucho - fluminense - esce

Inter-Fluminense, Renato Gaucho in conferenza stampa: l’orario - Domani, a Charlotte, si aspetta un duello emozionante tra Inter e Fluminense, con Renato Gaucho pronto a scendere in conferenza stampa dopo Cristian Chivu.

Dopo aver battuto fino all' alba i night negli anni '80 di tutta Roma, aver compromesso una stagione alla Lupa (quando la Magggica era veramente Magica), Renatone Gaucho, meglio noto come Renato Portaluppi, ci ha regalato un'altra chicca, eliminando dal Vai su Facebook

Inter - Fluminense (0-2) Mondiale per club 2025; Mondiale per club, disastro Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0; Fluminense-Dortmund, le pagelle: Arias il più dinamico (7), Kobel il più attento (7).

Renato e Fluminense, una sfida al mondo - Meteora alla Roma da giocatore, poi tanti successi in panchina ... Da tuttosport.com

Thiago Silva, Renato Portaluppi e la leggenda Fabio tra i pali: 5 curiosità sul Fluminense, la "squadra degli estremi" avversaria dell'Inter - Fabio, Renato Gaucho e non solo: tutto sul Fluminense, che contenderà all'Inter l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club. Riporta eurosport.it