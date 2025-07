Nidi e liste d’attesa | i bimbi esclusi sono 122

La pubblicazione della graduatoria definitiva per gli asili nido comunali di Fano segna un passo avanti nella battaglia contro le lunghe liste d’attesa: 122 bambini esclusi, sei in meno rispetto a maggio. Un miglioramento che, seppur parziale, apre la strada a future innovazioni e potenziamenti strutturali. La prospettiva più concreta si focalizza sul nuovo nido in costruzione, simbolo di un impegno concreto per garantire un futuro più accessibile alle famiglie.

È stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’anno educativo 20252026 degli asili nido comunali di Fano: i bambini esclusi sono 122, sei in meno rispetto alla graduatoria provvisoria diffusa a maggio. Un lieve miglioramento, che non risolve del tutto il problema delle liste d’attesa, ma che segna una tendenza positiva in vista dei potenziamenti strutturali già programmati. La prospettiva più concreta riguarda il nuovo nido in costruzione al Vallato: l’edificio, finanziato con fondi PNRR, potrà accogliere 45 bambini e sarà operativo a partire dal 2026. Un ampliamento importante che rafforzerà sensibilmente la rete dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nidi e liste d’attesa: i bimbi esclusi sono 122

