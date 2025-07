Il Medioevo scaccia le ombre Piccinni | Stagione di creatività E Siena è una città paradigmatica

Scopri come il Medioevo, spesso visto solo come un'epoca oscura, sia stato invece un crogiolo di innovazione e creatività. "Il Medioevo che crea" di Piccinni e Siena svela i molteplici aspetti di un periodo straordinario, integrando scienza, divulgazione e prospettive innovative. Un viaggio tra radici e invenzioni, che invita a riscoprire un passato vibrante e ancora ricco di insegnamenti. Perché il Medioevo non è solo storia, ma una fonte inesauribile di ispirazione.

È un libro che tiene insieme l’approfondimento scientifico, garantito dal livello di curatori e autori, e un occhio attento alla divulgazione troppo spesso trascurata dalla storiografia italiana. E che da Siena non coglie solo sicure radici accademiche, ma anche spunti essenziali. Si chiama ’ Medioevo che crea. Innovare, inventare, sperimentare nell’Italia dei secoli X-XIV ’ (Laterza) il volume curato da Franco Franceschi, docente all’Università di Siena, Paolo Nanni, professore a Firenze, Gabriella Piccinni, professoressa emerita dell’ateneo senese, che hanno coordinato ventiquattro saggi. È dura scrollarsi di dosso l’analogia quantomai impropria tra il Medioevo e ogni nefandezza contemporanea, quella lettura dell’era dei ’secoli bui’ che basterebbero le luminose bellezze (medievali) di Siena a scacciare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Medioevo scaccia le ombre. Piccinni: "Stagione di creatività. E Siena è una città paradigmatica"

In questa notizia si parla di: siena - medioevo - piccinni - scaccia

Il Medioevo scaccia le ombre. Piccinni: Stagione di creatività. E Siena è una città paradigmatica.

Il Medioevo scaccia le ombre. Piccinni: "Stagione di creatività. E Siena è una città paradigmatica" - La storica dell’Università degli studi tra i curatori del prezioso saggio appena edito da Laterza "Dal Comune all’assistenza ai bisognosi, dalla comunicazione politica alle campagne: tutto cambia". lanazione.it scrive

Piccinni, cronache dal Medioevo - la Nazione - Siena; Cronaca; Piccinni, cronache dal Medioevo; Piccinni, cronache dal Medioevo Una foto una storia Docente, autrice di saggi, giornalista, politica: le tante facce di una professoressa. Scrive lanazione.it